鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技AIT-US的目標價調降至275元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對億旺資訊科技(AIT-US)提出目標價估值：中位數由285元下修至275元，調降幅度3.51%。其中最高估值320元，最低估值265元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予億旺資訊科技評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
億旺資訊科技今(14日)收盤價為225.79元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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