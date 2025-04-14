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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技AIT-US的目標價調降至275元，幅度約3.51%

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對億旺資訊科技(AIT-US)提出目標價估值：中位數由285元下修至275元，調降幅度3.51%。其中最高估值320元，最低估值265元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予億旺資訊科技評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。

億旺資訊科技今(14日)收盤價為225.79元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AIT市場預估目標價

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