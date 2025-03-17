鉅亨速報 - Factset 最新調查：億旺資訊科技AIT-US的目標價調降至285元，幅度約6.56%
鉅亨網新聞中心 2025-03-17 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對億旺資訊科技(AIT-US)提出目標價估值：中位數由305元下修至285元，調降幅度6.56%。其中最高估值320元，最低估值265元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予億旺資訊科技評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
億旺資訊科技今(17日)收盤價為224.71元。近5日股價下跌6.56%，標普指數下跌2.27%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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