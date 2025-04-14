鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至5.79元，預估目標價為117.51元
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.54元上修至5.79元，其中最高估值6.73元，最低估值3.62元，預估目標價為117.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.73(6.73)
|9.12
|7.84
|4.27
|最低值
|3.62(3.62)
|3.76
|2.9
|2.62
|平均值
|5.61(5.49)
|5.7
|4.98
|3.63
|中位數
|5.79(5.54)
|5.22
|4.54
|4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.57億
|120.80億
|110.93億
|92.97億
|最低值
|87.98億
|84.54億
|77.31億
|76.14億
|平均值
|97.14億
|98.51億
|94.54億
|84.56億
|中位數
|97.03億
|95.70億
|93.85億
|84.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.12
|2.23
|1.53
|3.97
|3.79
|營業收入
|31.38億
|38.24億
|57.41億
|66.27億
|82.86億
詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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