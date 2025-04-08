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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估上修至5.54元，預估目標價為116.01元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.4元上修至5.54元，其中最高估值6.64元，最低估值3.62元，預估目標價為116.01元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.64(6.64)7.746.794.27
最低值3.62(3.62)3.762.832.62
平均值5.42(5.33)5.374.533.63
中位數5.54(5.4)5.224.544

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值103.54億110.83億110.08億92.97億
最低值87.98億84.54億77.31億76.14億
平均值96.59億96.80億91.86億84.56億
中位數96.99億95.70億92.17億84.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.122.231.533.973.79
營業收入31.38億38.24億57.41億66.27億82.86億

詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAEM

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