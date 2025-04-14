鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Inc - Class AOWL-US的目標價調降至21.5元，幅度約4.44%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)提出目標價估值：中位數由22.5元下修至21.5元，調降幅度4.44%。其中最高估值32元，最低估值19元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Blue Owl Capital Inc - Class A評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Blue Owl Capital Inc - Class A今(14日)收盤價為17.01元。近5日股價上漲4.44%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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