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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital Inc - Class AOWL-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Blue Owl Capital Inc - Class A(OWL-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值32元，最低估值23元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Blue Owl Capital Inc - Class A評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Blue Owl Capital Inc - Class A今(11日)收盤價為23.75元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲1.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股OWL市場預估目標價

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Blue Owl Capital Inc - Class A23.275-2.00%

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