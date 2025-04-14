陸股今開高朝五連漲邁進！高盛：「國家隊」托底作用明顯

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-14 09:50

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中國 A 股三大指數今 (14) 日開盤齊步走揚，上證指數(SSEC) 漲 0.42%，深證成指 (SZI) 漲 1.23%，創業板指漲 1.44%，延續上周五以來的漲勢，知名投行高盛最新表示，在全球資本市場因關稅風波劇烈震盪之際，中國 A 股市場在「國家隊」資金護航下展現韌性。

高盛中國股票策略分析師付思向《第一財經》表示，儘管外部環境複雜，當前中國股市估值處於合理區間，政策工具箱仍有充足儲備，高盛維持超配中國市場的判斷。

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從政策層面觀察，高盛首席中國經濟學家閃輝指出，對美貿易額僅佔中國 GDP 不足 3%，政策空間足以避險關稅衝擊。她預估，中國央行恐將提前降息，今年累計降幅有望達到 60 個基點，社會融資成長率可望從 8% 提升至 9.5%。這種政策預期已吸引海外資金佈局，儘管 AI 類股估值驅動的短期波動存在，避險基金整體持股仍高於前期低點。

中國 A 股市場結構呈明顯分化態勢，消費性類股成為資金避風港。機構研究顯示，具備政策支持的消費、醫藥領域獲重點關注。高盛維持 A 股優於港股的判斷，認為國內政策傳導效率更高，消費復甦與產業升級形成雙輪驅動。

值得關注的是，南向資金年內淨買進已達 730 億美元，香港市場作為緩衝地帶的角色日益凸顯。

針對中概股風險，付思認為，目前情勢較 2022 年更為可控。雙重上市機制使多數中概股可將 ADR 轉換為港股流通，目前約 60% 市值已實現多上市。隨著香港市場南下資金佔比提升至 11%-12%，中國企業赴港上市趨勢料將加強。在這種資本流動新格局下，企業得以同時對接國際資本與內地投資者。

從長期發展視角，閃輝指出，增強資本市場內生穩定性的重要性。她還建議透過完善股東回報機制、提升上市公司品質等措施，吸引長期資金入市。

對於市場短期走勢，專家坦言，關稅壓力可能影響企業基本面，但政策托底已為市場構築安全墊。

付思說：「目前更需要關註消費回暖、地產企穩帶來的內生動力，這些才是支撐持續上行的關鍵。」。