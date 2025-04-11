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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66PSX-US的目標價調降至133元，幅度約3.62%

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)提出目標價估值：中位數由138元下修至133元，調降幅度3.62%。其中最高估值162元，最低估值106元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予菲利浦66評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀1位。

菲利浦66今(11日)收盤價為96.409元。近5日股價下跌3.62%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PSX市場預估目標價

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