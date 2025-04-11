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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至5.38元，預估目標價為133.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.48元下修至5.38元，其中最高估值8.48元，最低估值2.9元，預估目標價為133.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.48(8.48)17.451718.11
最低值2.9(3.05)7.438.1214.35
平均值5.28(5.58)11.1712.1716.23
中位數5.38(5.48)10.9712.4416.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,668.03億1,512.97億1,465.37億
最低值1,066.56億1,049.47億1,274.69億
平均值1,350.21億1,318.30億1,351.25億
中位數1,335.43億1,293.90億1,294.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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