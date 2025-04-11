鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至5.38元，預估目標價為133.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.48元下修至5.38元，其中最高估值8.48元，最低估值2.9元，預估目標價為133.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.48(8.48)
|17.45
|17
|18.11
|最低值
|2.9(3.05)
|7.43
|8.12
|14.35
|平均值
|5.28(5.58)
|11.17
|12.17
|16.23
|中位數
|5.38(5.48)
|10.97
|12.44
|16.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,668.03億
|1,512.97億
|1,465.37億
|最低值
|1,066.56億
|1,049.47億
|1,274.69億
|平均值
|1,350.21億
|1,318.30億
|1,351.25億
|中位數
|1,335.43億
|1,293.90億
|1,294.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|營業收入
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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