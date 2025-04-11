search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至5.28元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.4元下修至5.28元，其中最高估值7.92元，最低估值4.15元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.92(7.92)8.58.998.93
最低值4.15(4.15)4.856.218.93
平均值5.4(5.53)6.677.78.93
中位數5.28(5.4)6.77.68.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值592.57億626.12億653.53億665.06億
最低值555.92億569.63億595.87億665.06億
平均值571.27億607.25億636.82億665.06億
中位數571.41億607.44億643.39億665.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-19.490.442.067.175.33
營業收入170.95億298.99億505.82億580.48億616.43億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDAL

相關行情

台股首頁我要存股
達美航空40.883.86%

延伸閱讀


Empty