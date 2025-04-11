鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至5.28元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.4元下修至5.28元，其中最高估值7.92元，最低估值4.15元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.92(7.92)
|8.5
|8.99
|8.93
|最低值
|4.15(4.15)
|4.85
|6.21
|8.93
|平均值
|5.4(5.53)
|6.67
|7.7
|8.93
|中位數
|5.28(5.4)
|6.7
|7.6
|8.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|592.57億
|626.12億
|653.53億
|665.06億
|最低值
|555.92億
|569.63億
|595.87億
|665.06億
|平均值
|571.27億
|607.25億
|636.82億
|665.06億
|中位數
|571.41億
|607.44億
|643.39億
|665.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-19.49
|0.44
|2.06
|7.17
|5.33
|營業收入
|170.95億
|298.99億
|505.82億
|580.48億
|616.43億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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