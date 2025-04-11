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鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特NEM-US的目標價調升至58.34元，幅度約3.28%

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對紐蒙特(NEM-US)提出目標價估值：中位數由56.49元上修至58.34元，調升幅度3.28%。其中最高估值65.39元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予紐蒙特評價：積極樂觀16位、保持中立7位、保守悲觀0位。

紐蒙特今(11日)收盤價為50.965元。近5日股價下跌3.28%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股NEM市場預估目標價

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