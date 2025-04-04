鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至3.77元，預估目標價為56.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.51元上修至3.77元，其中最高估值4.96元，最低估值2.81元，預估目標價為56.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.96(4.96)
|6.01
|6.59
|4.23
|最低值
|2.81(2.81)
|2.58
|2.29
|3.55
|平均值
|3.75(3.64)
|3.86
|3.76
|3.87
|中位數
|3.77(3.51)
|3.98
|3.76
|3.86
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|215.09億
|211.81億
|220.94億
|211.00億
|最低值
|152.89億
|158.18億
|151.96億
|181.92億
|平均值
|184.21億
|183.46億
|185.03億
|200.56億
|中位數
|187.26億
|181.71億
|184.40億
|203.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.51
|1.46
|-0.58
|-3.00
|2.92
|營業收入
|114.17億
|121.90億
|119.49億
|117.75億
|185.57億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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