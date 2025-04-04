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鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至3.77元，預估目標價為56.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.51元上修至3.77元，其中最高估值4.96元，最低估值2.81元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.96(4.96)6.016.594.23
最低值2.81(2.81)2.582.293.55
平均值3.75(3.64)3.863.763.87
中位數3.77(3.51)3.983.763.86

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值215.09億211.81億220.94億211.00億
最低值152.89億158.18億151.96億181.92億
平均值184.21億183.46億185.03億200.56億
中位數187.26億181.71億184.40億203.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.511.46-0.58-3.002.92
營業收入114.17億121.90億119.49億117.75億185.57億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNEM

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