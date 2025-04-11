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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源VLO-US的目標價調降至145元，幅度約4.61%

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)提出目標價估值：中位數由152元下修至145元，調降幅度4.61%。其中最高估值160元，最低估值124元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予瓦萊羅能源評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀1位。

瓦萊羅能源今(11日)收盤價為108.36元。近5日股價下跌4.61%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股VLO市場預估目標價

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