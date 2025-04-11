鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估下修至3.81元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.92元下修至3.81元，其中最高估值4.75元，最低估值2.95元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.75(4.75)
|5.75
|7.08
|最低值
|2.95(3.51)
|3.27
|4.01
|平均值
|3.82(3.92)
|4.47
|5.55
|中位數
|3.81(3.92)
|4.5
|5.55
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|293.07億
|307.40億
|322.45億
|最低值
|262.11億
|273.06億
|307.19億
|平均值
|273.88億
|289.45億
|314.82億
|中位數
|273.73億
|291.18億
|314.82億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.52
|6.97
|3.03
|3.02
|3.21
|營業收入
|189.50億
|319.00億
|296.85億
|265.36億
|263.53億
詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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