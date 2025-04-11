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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：車美仕(KMX-US)EPS預估下修至3.81元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對車美仕(KMX-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.92元下修至3.81元，其中最高估值4.75元，最低估值2.95元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.75(4.75)5.757.08
最低值2.95(3.51)3.274.01
平均值3.82(3.92)4.475.55
中位數3.81(3.92)4.55.55

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值293.07億307.40億322.45億
最低值262.11億273.06億307.19億
平均值273.88億289.45億314.82億
中位數273.73億291.18億314.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.526.973.033.023.21
營業收入189.50億319.00億296.85億265.36億263.53億

詳細資訊請看美股內頁：
車美仕(KMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKMX

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