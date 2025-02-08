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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司APTV-US的目標價調升至80元，幅度約6.67%

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對安波福公司(APTV-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至80元，調升幅度6.67%。其中最高估值105元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予安波福公司評價：積極樂觀17位、保持中立5位、保守悲觀1位。

安波福公司今(8日)收盤價為63.7元。近5日股價下跌6.67%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股APTV市場預估目標價

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