鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽門物業集團SPG-US的目標價調降至186元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對賽門物業集團(SPG-US)提出目標價估值：中位數由192元下修至186元，調降幅度3.13%。其中最高估值220元，最低估值168元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予賽門物業集團評價：積極樂觀9位、保持中立11位、保守悲觀0位。
賽門物業集團今(11日)收盤價為146.87元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 華爾街頂尖分析師專欄Joe’s華爾街脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 賽門物業集團(SPG-US)大跌10.21%，報153.01美元
- 盤中速報 - 賽門物業集團(SPG-US)大跌5.15%，報145.29美元
- 盤中速報 - 賽門物業集團(SPG-US)大跌5.18%，報138.49美元
- 盤中速報 - 賽門物業集團(SPG-US)大漲5.09%，報147.52美元
上一篇
下一篇