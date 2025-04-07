search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 賽門物業集團(SPG-US)大跌5.18%，報138.49美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:23


賽門物業集團(SPG-US)截至台北時間07日21:43股價下跌7.56美元，報138.49美元，跌幅5.18%，成交量224,387（股），盤中最高價140.88美元、最低價138.35美元。

美股指數盤中表現

賽門物業集團(SPG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-11.1%
  • 近 1 月：-16.32%
  • 近 3 月：-16.26%
  • 近 6 月：-13.88%
  • 今年以來：-15.19%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報賽門物業集團

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005023.64-0.99%
道瓊指數37701.24-1.60%
NASDAQ15421.737-1.07%
費城半導體3629.0950.87%
賽門物業集團147.7251.15%

延伸閱讀


Empty