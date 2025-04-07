盤中速報 - 賽門物業集團(SPG-US)大跌5.18%，報138.49美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 23:23
賽門物業集團(SPG-US)截至台北時間07日21:43股價下跌7.56美元，報138.49美元，跌幅5.18%，成交量224,387（股），盤中最高價140.88美元、最低價138.35美元。
美股指數盤中表現
賽門物業集團(SPG-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.1%
- 近 1 月：-16.32%
- 近 3 月：-16.26%
- 近 6 月：-13.88%
- 今年以來：-15.19%
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲5.26%，報63.69美元
- 盤中速報 - 貝克休斯(BKR-US)大漲5.08%，報37.21美元
- 盤中速報 - 應用材料(AMAT-US)大漲10.91%，報140.8美元
- 盤中速報 - Cadence設計系統(CDNS-US)大漲5.19%，報244.96美元
上一篇
下一篇