西門子高層一家五口墜機命喪紐約 川普發聲了！

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 16:14

‌



美國週四 (10 日) 一架搭載西班牙遊客家庭的直升機，失事墜入紐約市哈德遜河，機上 6 人全部罹難，其中包括西門子高層一家五口，川普就此事發文表示這起事故「令人毛骨悚然」。

綜合外媒報導，涉事直升機為貝爾 206 型（Bell 206），於當地時間下午約 3 時 15 分，在西休斯頓街與西街交界的 Pier 40 附近墜河。據悉，直升機在空中斷裂成兩半，墜落時呈 45 度角快速下墜，疑似失去動力，幾秒內便撞入水中。

‌



機上 6 人分別為 3 名成人、3 名幼童，全數罹難；經核查得知，西班牙分公司總裁兼執行長 Agustin Escoba、他的妻子以及他們的三個孩子在墜機事故中喪生。

這是 2018 年以來紐約地區發生的最嚴重的直升機墜毀事故。

社群媒體上發布的影片顯示，直升機尾翼和螺旋槳在空中發生脫落，與機身先後落入水中。