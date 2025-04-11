傳Shein已獲得英國IPO批准 正在等待中國審核

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-11 16:00

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據《路透》報導，兩位知情人士透露，線上快時尚零售商 Shein 已獲得英國金融行為監管局 (FCA) 批准其在倫敦進行首次公開募股 (IPO) 的計畫。

英國金融行為監管局的批准，意味著這家創立於中國的公司在倫敦上市的努力取得了重大進展，此前 Shein 已於去年六月向英國監管機構秘密提交了文件。然而，Shein 也將不得不應對由美國總統川普對中國商品徵收 145% 關稅，以及收緊從中國到美國的免稅貨運規則所引發的市場動盪。

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消息人士稱，Shein 在 2023 年的上一輪融資中估值為 660 億美元，其倫敦上市還需要獲得中國監管機構，尤其是中國證券監督管理委員會 (CSRC) 的批准。

其中一位消息人士表示，公司最近幾周已將英國金融行為監管局的批准告知中國證監會，但尚未收到中國監管機構的批准。Shein 和英國金融行為監管局拒絕置評，而中國證監會則未回應置評請求。

儘管 Shein 已於 2022 年將其總部從中國南京遷至新加坡，但這家公司去年仍尋求北京批准其在倫敦公開上市，其服裝主要在中國數千家工廠生產。

消息人士稱，Shein 向中國證監會提交的文件使其受到北京針對中國企業海外上市的新規約束。另一位消息人士表示，Shein 不擁有或經營任何製造工廠，而是從主要在中國的約 5800 家第三方合約製造商採購產品，這使其受到中國證監會上市規則的約束。

消息人士補充說，這些規則基於「實質重於形式」的原則應用，賦予中國證監會在何時以及如何實施這些規則的酌處權。