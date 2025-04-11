川普徵稅連環拳 亞洲買家減少採購美國農產品

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-11 09:19

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由於美國計劃對中國船隻徵收「港口費」，並對貿易夥伴徵收進口關稅，亞洲買家正在減少對美國農產品的購買。

路透社報導，美國政府以「重振美國造船業」為由，計劃針對中國船隻收取高達 150 萬美元的「港口費「，以此逼迫出口商轉向非中國船隻。此舉推高了船運成本，進一步削弱了買家對美國農產品的需求。

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報導稱，作為美國小麥的長期買家，日本和韓國基於先前的採購承諾或許會繼續購買美國小麥，不過對於玉米和大豆，他們則有可能尋求以南美和黑海地區的供應商來取代美國商品。

一位駐新加坡的貿易商表示，「為了完成先前將美國小麥運送到東南亞的訂單，我們不得不為換掉中國貨船支付更高的運費。目前來看，我們完全無法接受美國穀物。」據他透露，大多數東南亞穀物進口商尚未預訂到 5 月一半的需求。

「現在大多數進口商都不再冒險從美國進口了。」一位駐新加坡貿易商說，他所在的國際公司主要向亞洲銷售美國穀物和油籽。由於美方針對數十個國家的關稅，他認為「除了運輸成本上升，貿易戰也帶來了許多不確定性」。