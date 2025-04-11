赴美國遊客 大幅下降！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-11 08:14

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美國商務部國家旅遊辦公室周二（8 日）發布的數據顯示，3 月赴美遊客人數較一年前下降 11.6%。不少旅遊機構原本看好今年赴美旅行，現在紛紛下調預期。

依據美國國家旅遊辦公室的數據，今年 1 月至 3 月，共有 710 萬海外遊客進入美國，年降 3.3%。

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美國新世界旅遊公司總裁馬爾科 · 揚說，最近 8 到 10 周，國外客戶預訂量減少了 20% 至 50%，具體降幅取決於客源市場。

高盛表示，自川普所謂的 4 月 2 日「解放日」以來，外國遊客赴美人數急劇下降，這只會使美國的貿易平衡變得更糟，因為入境旅遊算作「出口」。

值得注意的是，美國新公布的數據，既不包括加拿大入境人數，也未計算墨西哥陸路入境美國人數，這兩國赴美遊客數量已急劇減少。

據《美聯社》報導，3 月乘飛機自墨西哥入境美國的人數較去年同期銳減 23%。

川普政府對這兩個鄰國的關稅政策以及擴張主義言論等引發兩國民眾不滿。例如，他多次強調加拿大應成為美國「第 51 個州」，簽署行政令將墨西哥灣更名為「美國灣」。

另外，近期美國發生的一系列案例顯示，歐洲人即使有簽證或旅行授權電子系統（ESTA）入境許可，赴美仍可能被拒，甚至被曝出入境時遭受扒光衣服、洗冷水澡等暴力對待。

加上不認同川普政府的執政理念，不少歐洲民眾開始對赴美觀光說「不」。

此外，中國文化和旅遊部周三對赴美中國遊客發布風險提示，稱由於中美經貿關係惡化，以及美國內安全形勢，文化和旅遊部提示中國遊客充分評估赴美風險，謹慎前往。