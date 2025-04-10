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〈貴金屬盤後〉川普暫緩「除中國外」75國關稅 金價大漲逾2% 寫2023年3月來最佳行情

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-10 06:26

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金價大漲逾2% 寫2023年3月來最佳行情 (圖:Shutterstock)

金價周三 (9 日) 大漲逾 2%，主因是美國總統川普宣布暫緩對等關稅 90 天，僅把中國的關稅進一步拉高至 125%，以回擊中國祭出的報復性關稅，使美中貿易緊張升高，並促使資金湧入黃金避險。

  • 紐約黃金期貨上漲 3% 至每盎司 3079.40 美元。
  • 黃金現貨價上漲 2.6% 至每盎司 3059.76 美元，盤中一度漲 1.3%。

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「總歸一句，黃金仍被視為一種規避不穩定因素的工具。我們面臨的情況是，關稅正在成為一個大問題，而通膨預期正在升溫，表現為殖利率上升。」

川普授權暫停對多國徵收新的關稅，為期 90 天，同時將從中國進口的商品的關稅提高到 125%，立即生效。

投資人擔心關稅會推升通膨並拖累經濟增長，紛紛逃離股票和大宗商品，轉而投資黃金

金價今年來已上漲逾 400 美元，曾於 4 月 3 日創下每盎司 3,167.57 美元的歷史紀錄。

美國聯準會 (Fed) 發布 3 月會議紀錄，內容顯示，決策官員上月幾乎一致提出警告：美國經濟在經濟成長放緩的同時，還面臨通膨上升的風險。一些決策官員指出，未來可能會面臨「艱難的取捨」。

根據芝商所 (CME)Fedwatch 工具，交易員認為 Fed 在 6 月降息的機率為 72%。黃金本身不孳息，通常在低利率環境有良好表現

投資人現在希望周四的美國消費者物價指數 (CPI) 能提供更多訊息。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 3.1%，報每盎司 30.8 美元。
  • 現貨白金下滑 1.2%，報每盎司 931.87 美元。
  • 現貨鈀金上漲 1.9%，報每盎司 923.75 美元。

文章標籤

金價黃金Fed關稅川普

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