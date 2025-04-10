〈貴金屬盤後〉川普暫緩「除中國外」75國關稅 金價大漲逾2% 寫2023年3月來最佳行情

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-10 06:26

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金價周三 (9 日) 大漲逾 2%，主因是美國總統川普宣布暫緩對等關稅 90 天，僅把中國的關稅進一步拉高至 125%，以回擊中國祭出的報復性關稅，使美中貿易緊張升高，並促使資金湧入黃金避險。

紐約黃金期貨上漲 3% 至每盎司 3079.40 美元。

黃金現貨價上漲 2.6% 至每盎司 3059.76 美元，盤中一度漲 1.3%。

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道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「總歸一句，黃金仍被視為一種規避不穩定因素的工具。我們面臨的情況是，關稅正在成為一個大問題，而通膨預期正在升溫，表現為殖利率上升。」

川普授權暫停對多國徵收新的關稅，為期 90 天，同時將從中國進口的商品的關稅提高到 125%，立即生效。

金價今年來已上漲逾 400 美元，曾於 4 月 3 日創下每盎司 3,167.57 美元的歷史紀錄。

美國聯準會 (Fed) 發布 3 月會議紀錄，內容顯示，決策官員上月幾乎一致提出警告：美國經濟在經濟成長放緩的同時，還面臨通膨上升的風險。一些決策官員指出，未來可能會面臨「艱難的取捨」。

根據芝商所 (CME)Fedwatch 工具，交易員認為 Fed 在 6 月降息的機率為 72%。黃金本身不孳息，通常在低利率環境有良好表現

投資人現在希望周四的美國消費者物價指數 (CPI) 能提供更多訊息。

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