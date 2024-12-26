〈億光法說〉明年資本支出擴增至逾5億元 車用將成最大成長動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-26 15:42

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LED 廠億光 (2393-TW) 今 (26) 日法說會宣布，明年資本支出將擴大至逾 5 億元，主要投入新產品開發及機器設備改良，維持毛利率於高檔，以因應市場的降價競爭，展望明年，億光看好車用產品線成長動能將優於其他產品。

億光提到，前三季累計毛利率已達 31.1%，較 2019 年的 24.5% 大幅提升。公司指出，不可見光產品占比從 2019 年的 28% 提升至目前的 37%，加上成本控制得宜及匯率因素影響，帶動整體獲利表現。

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在產品佈局方面，億光表示，消費性產品以家電及網路產品為主要應用，其中家電應用占比較高；而網路產品則延伸至 AI 相關應用，布局包括 AI 產品代工、機器人及公共控制等領域。

在車用市場布局上，億光持續擴大在智能電動車、新能源等領域的市占率。根據產業研究機構統計，目前在全球車用 LED 供應商中排名第十，而前五大供應商占據約 72% 市占率，預計明年車用產品營收占比將突破現有的 12%。