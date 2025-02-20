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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精(IFF-US)EPS預估下修至4.3元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對國際香料香精(IFF-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.55元下修至4.3元，其中最高估值4.75元，最低估值4元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.75(4.75)5.085.285.17
最低值4(3.82)4.144.55.17
平均值4.33(4.44)4.514.915.17
中位數4.3(4.55)4.54.855.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值118.24億124.30億115.90億116.99億
最低值107.54億105.96億110.36億116.99億
平均值109.50億109.05億112.40億116.99億
中位數108.70億107.60億111.61億116.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.211.10-7.32-10.05--
營業收入50.84億116.56億124.40億114.79億114.84億

詳細資訊請看美股內頁：
國際香料香精(IFF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIFF

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