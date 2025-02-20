鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精(IFF-US)EPS預估下修至4.3元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對國際香料香精(IFF-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.55元下修至4.3元，其中最高估值4.75元，最低估值4元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.75(4.75)
|5.08
|5.28
|5.17
|最低值
|4(3.82)
|4.14
|4.5
|5.17
|平均值
|4.33(4.44)
|4.51
|4.91
|5.17
|中位數
|4.3(4.55)
|4.5
|4.85
|5.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|118.24億
|124.30億
|115.90億
|116.99億
|最低值
|107.54億
|105.96億
|110.36億
|116.99億
|平均值
|109.50億
|109.05億
|112.40億
|116.99億
|中位數
|108.70億
|107.60億
|111.61億
|116.99億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.21
|1.10
|-7.32
|-10.05
|--
|營業收入
|50.84億
|116.56億
|124.40億
|114.79億
|114.84億
詳細資訊請看美股內頁：
國際香料香精(IFF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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