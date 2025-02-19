鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際香料香精IFF-US的目標價調降至100元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對國際香料香精(IFF-US)提出目標價估值：中位數由105元下修至100元，調降幅度4.76%。其中最高估值115元，最低估值77元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予國際香料香精評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀1位。
國際香料香精今(19日)收盤價為86.45元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲1.01%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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