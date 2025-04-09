鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.EXP-US的目標價調降至264元，幅度約4.72%
鉅亨網新聞中心 2025-04-09 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)提出目標價估值：中位數由277.07元下修至264元，調降幅度4.72%。其中最高估值330元，最低估值242元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Eagle Materials Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Eagle Materials Inc.今(9日)收盤價為203.2元。近5日股價下跌4.72%，標普指數下跌11.54%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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