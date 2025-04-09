〈貴金屬盤後〉美債殖利率上揚 金價回吐漲幅 未能站穩3000美元
鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-09 06:01
由於美債殖利率上揚，金價周二 (8 日) 回吐漲幅，不過仍從美中貿易緊張加劇當中獲得支撐。
10 年期美債殖利率攀升到一周高點，讓不孳息的黃金變得較不具魅力。
FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說：「雖然黃金連跌三天，但由於貿易緊張和美國利率下降的前景提振黃金的魅力，讓黃金依然看漲。」
他預測，若黃金漲破 3055 美元，就有機會挺進 3100 至 3130 美元，但若持續低於 3000 美元，就可能繼續下跌到 2950 美元、甚至 2930 美元。
自美國總統川普 4 月 2 日宣布對等關稅迄今，對全球貿易戰的擔憂推升了經濟衰退的疑慮，並促使投資人轉進黃金等安全避險資產避險。
一名白宮官員表示，由於中國未在川普設定的周二下午期限之前取消報復性關稅，因此，美國將從美東時間周三 (9 日) 清晨 12:01 分開始，對中國課徵 104% 關稅。
黃金經常在政治和金融不確定性的環境中，扮演保值的安全角色，今年來已累計上漲 15%。
投資人正在等待即將公布的聯準會 (Fed) 上次決策會議紀錄，希望從中找出更多降息路徑的線索。交易員目前押注 Fed 5 月降息機率為 40%。
黃金通常在低利率環境中有不錯的表現。
德國商業銀行說：「最近幾天快速升溫的降息預期，代表黃金價格將很快再度上漲。」
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