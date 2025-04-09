〈貴金屬盤後〉美債殖利率上揚 金價回吐漲幅 未能站穩3000美元

鉅亨網編譯余曉惠 2025-04-09 06:01

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由於美債殖利率上揚，金價周二 (8 日) 回吐漲幅，不過仍從美中貿易緊張加劇當中獲得支撐。

紐約黃金期貨上漲 0.5% 至每盎司 2990.20 美元。

黃金現貨價上漲 0.1% 至每盎司 2984.16 美元，盤中一度上漲 1.3%。

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FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說：「雖然黃金連跌三天，但由於貿易緊張和美國利率下降的前景提振黃金的魅力，讓黃金依然看漲。」

他預測，若黃金漲破 3055 美元，就有機會挺進 3100 至 3130 美元，但若持續低於 3000 美元，就可能繼續下跌到 2950 美元、甚至 2930 美元。

自美國總統川普 4 月 2 日宣布對等關稅迄今，對全球貿易戰的擔憂推升了經濟衰退的疑慮，並促使投資人轉進黃金等安全避險資產避險。

一名白宮官員表示，由於中國未在川普設定的周二下午期限之前取消報復性關稅，因此，美國將從美東時間周三 (9 日) 清晨 12:01 分開始，對中國課徵 104% 關稅。

投資人正在等待即將公布的聯準會 (Fed) 上次決策會議紀錄，希望從中找出更多降息路徑的線索。交易員目前押注 Fed 5 月降息機率為 40%。

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