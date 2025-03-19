鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估下修至5.01元，預估目標價為111.24元
鉅亨網新聞中心 2025-03-19 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.09元下修至5.01元，其中最高估值5.79元，最低估值3.62元，預估目標價為111.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.79(5.79)
|6.44
|6.79
|4.25
|最低值
|3.62(3.62)
|3.76
|2.83
|2.62
|平均值
|4.9(4.95)
|4.95
|4.41
|3.62
|中位數
|5.01(5.09)
|4.97
|4.38
|4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.78億
|105.54億
|110.08億
|92.97億
|最低值
|87.98億
|84.54億
|77.31億
|76.14億
|平均值
|93.35億
|93.16億
|90.71億
|84.56億
|中位數
|93.24億
|93.00億
|92.13億
|84.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.12
|2.23
|1.53
|3.97
|3.79
|營業收入
|31.38億
|38.24億
|57.41億
|66.27億
|82.86億
詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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