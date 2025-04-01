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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司SAIA-US的目標價調降至516元，幅度約3.55%

鉅亨網新聞中心 2025-04-01 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Saia公司(SAIA-US)提出目標價估值：中位數由535元下修至516元，調降幅度3.55%。其中最高估值600元，最低估值270元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Saia公司評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀2位。

Saia公司今(1日)收盤價為349.43元。近5日股價下跌3.55%，標普指數下跌2.7%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SAIA市場預估目標價

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Saia公司349.43-2.67%

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