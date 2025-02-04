鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至15.3元，預估目標價為551.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.6元下修至15.3元，其中最高估值15.99元，最低估值14.5元，預估目標價為551.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.99(16.5)
|20.75
|22.75
|24.67
|最低值
|14.5(14.5)
|17.1
|18.16
|24.67
|平均值
|15.34(15.62)
|18.81
|20.9
|24.67
|中位數
|15.3(15.6)
|18.85
|21.22
|24.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.36億
|40.37億
|42.72億
|46.49億
|最低值
|33.90億
|36.13億
|39.30億
|46.49億
|平均值
|34.79億
|38.02億
|40.75億
|46.49億
|中位數
|34.87億
|37.89億
|40.29億
|46.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.20
|9.48
|13.40
|13.26
|營業收入
|18.22億
|22.89億
|27.92億
|28.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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