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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Saia公司(SAIA-US)EPS預估下修至15.3元，預估目標價為551.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Saia公司(SAIA-US)做出2025年EPS預估：中位數由15.6元下修至15.3元，其中最高估值15.99元，最低估值14.5元，預估目標價為551.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.99(16.5)20.7522.7524.67
最低值14.5(14.5)17.118.1624.67
平均值15.34(15.62)18.8120.924.67
中位數15.3(15.6)18.8521.2224.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.36億40.37億42.72億46.49億
最低值33.90億36.13億39.30億46.49億
平均值34.79億38.02億40.75億46.49億
中位數34.87億37.89億40.29億46.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS5.209.4813.4013.26
營業收入18.22億22.89億27.92億28.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Saia公司(SAIA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSAIA

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