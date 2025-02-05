鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. Inc(KKR-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為171.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對KKR & Co. Inc(KKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.11元下修至5.85元，其中最高估值6.37元，最低估值5.57元，預估目標價為171.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.37(6.48)
|8.03
|8.72
|最低值
|5.57(5.57)
|6.85
|8.41
|平均值
|5.91(6.08)
|7.33
|8.54
|中位數
|5.85(6.11)
|7.28
|8.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|106.53億
|121.14億
|126.97億
|最低值
|87.22億
|100.39億
|123.18億
|平均值
|93.97億
|111.50億
|125.08億
|中位數
|90.87億
|111.20億
|125.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.37
|7.31
|-1.21
|4.09
|營業收入
|44.59億
|188.69億
|52.88億
|164.45億
詳細資訊請看美股內頁：
KKR & Co. Inc(KKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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