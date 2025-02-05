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鉅亨速報 - Factset 最新調查：KKR & Co. Inc(KKR-US)EPS預估下修至5.85元，預估目標價為171.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對KKR & Co. Inc(KKR-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.11元下修至5.85元，其中最高估值6.37元，最低估值5.57元，預估目標價為171.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.37(6.48)8.038.72
最低值5.57(5.57)6.858.41
平均值5.91(6.08)7.338.54
中位數5.85(6.11)7.288.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值106.53億121.14億126.97億
最低值87.22億100.39億123.18億
平均值93.97億111.50億125.08億
中位數90.87億111.20億125.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.377.31-1.214.09
營業收入44.59億188.69億52.88億164.45億

詳細資訊請看美股內頁：
KKR & Co. Inc(KKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKKR

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