search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估下修至7.72元，預估目標價為113.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.08元下修至7.72元，其中最高估值8.43元，最低估值7.51元，預估目標價為113.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.43(8.43)10.0511.2
最低值7.51(7.51)8.6410.21
平均值7.84(8)9.1810.71
中位數7.72(8.08)9.0810.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值56.71億61.38億66.17億
最低值53.24億58.22億65.29億
平均值54.29億59.84億65.73億
中位數53.95億59.75億65.73億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.166.665.324.286.25
營業收入38.27億47.89億45.81億51.59億59.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSF

相關行情

台股首頁我要存股
Stifel Financial Corp.77.76-1.73%

延伸閱讀


Empty