鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估下修至7.72元，預估目標價為113.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.08元下修至7.72元，其中最高估值8.43元，最低估值7.51元，預估目標價為113.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.43(8.43)
|10.05
|11.2
|最低值
|7.51(7.51)
|8.64
|10.21
|平均值
|7.84(8)
|9.18
|10.71
|中位數
|7.72(8.08)
|9.08
|10.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.71億
|61.38億
|66.17億
|最低值
|53.24億
|58.22億
|65.29億
|平均值
|54.29億
|59.84億
|65.73億
|中位數
|53.95億
|59.75億
|65.73億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|6.66
|5.32
|4.28
|6.25
|營業收入
|38.27億
|47.89億
|45.81億
|51.59億
|59.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.SF-US的目標價調升至124元，幅度約6.9%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至8.14元，預估目標價為124.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西南航空(LUV-US)EPS預估下修至1.58元，預估目標價為30.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：響尾蛇能源(FANG-US)EPS預估下修至14.39元，預估目標價為205.50元
上一篇
下一篇