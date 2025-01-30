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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.SF-US的目標價調升至124元，幅度約6.9%

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)提出目標價估值：中位數由116元上修至124元，調升幅度6.9%。其中最高估值135元，最低估值115元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Stifel Financial Corp.評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀1位。

Stifel Financial Corp.今(30日)收盤價為117.51元。近5日股價上漲6.9%，標普指數下跌0.77%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SF市場預估目標價

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Stifel Financial Corp.117.512.00%

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