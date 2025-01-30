鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至8.14元，預估目標價為124.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.98元上修至8.14元，其中最高估值8.43元，最低估值7.96元，預估目標價為124.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.43(8.15)
|10.3
|11.45
|最低值
|7.96(7.71)
|8.84
|10.62
|平均值
|8.17(7.94)
|9.47
|11.04
|中位數
|8.14(7.98)
|9.43
|11.04
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|56.71億
|62.09億
|66.81億
|最低值
|53.88億
|57.65億
|66.79億
|平均值
|55.28億
|60.65億
|66.80億
|中位數
|55.26億
|60.56億
|66.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.16
|6.66
|5.32
|4.28
|6.25
|營業收入
|38.27億
|47.89億
|45.81億
|51.59億
|59.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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