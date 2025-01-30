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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stifel Financial Corp.(SF-US)EPS預估上修至8.14元，預估目標價為124.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Stifel Financial Corp.(SF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.98元上修至8.14元，其中最高估值8.43元，最低估值7.96元，預估目標價為124.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.43(8.15)10.311.45
最低值7.96(7.71)8.8410.62
平均值8.17(7.94)9.4711.04
中位數8.14(7.98)9.4311.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值56.71億62.09億66.81億
最低值53.88億57.65億66.79億
平均值55.28億60.65億66.80億
中位數55.26億60.56億66.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.166.665.324.286.25
營業收入38.27億47.89億45.81億51.59億59.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Stifel Financial Corp.(SF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSF

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