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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝萊德(BLK-US)EPS預估下修至46.12元，預估目標價為1,092.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對貝萊德(BLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由46.89元下修至46.12元，其中最高估值48.86元，最低估值43.24元，預估目標價為1,092.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值48.86(50.17)54.8861.89
最低值43.24(44.6)47.0354.19
平均值46.08(46.99)52.3558.34
中位數46.12(46.89)52.3959.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值242.27億271.69億290.95億
最低值219.60億232.65億255.72億
平均值232.05億258.85億281.06億
中位數232.16億260.47億287.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS31.8538.2233.9736.5142.01
營業收入169.32億201.86億176.16億186.56億209.04億

詳細資訊請看美股內頁：
貝萊德(BLK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLK

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