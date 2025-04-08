鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝萊德(BLK-US)EPS預估下修至46.12元，預估目標價為1,092.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對貝萊德(BLK-US)做出2025年EPS預估：中位數由46.89元下修至46.12元，其中最高估值48.86元，最低估值43.24元，預估目標價為1,092.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|48.86(50.17)
|54.88
|61.89
|最低值
|43.24(44.6)
|47.03
|54.19
|平均值
|46.08(46.99)
|52.35
|58.34
|中位數
|46.12(46.89)
|52.39
|59.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|242.27億
|271.69億
|290.95億
|最低值
|219.60億
|232.65億
|255.72億
|平均值
|232.05億
|258.85億
|281.06億
|中位數
|232.16億
|260.47億
|287.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|31.85
|38.22
|33.97
|36.51
|42.01
|營業收入
|169.32億
|201.86億
|176.16億
|186.56億
|209.04億
詳細資訊請看美股內頁：
貝萊德(BLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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