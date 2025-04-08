鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial IncALLY-US的目標價調降至42.5元，幅度約3.41%
鉅亨網新聞中心 2025-04-08 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)提出目標價估值：中位數由44元下修至42.5元，調降幅度3.41%。其中最高估值56元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Ally Financial Inc評價：積極樂觀14位、保持中立6位、保守悲觀2位。
Ally Financial Inc今(8日)收盤價為32.855元。近5日股價下跌3.41%，標普指數下跌9.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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