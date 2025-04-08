〈日股收盤〉各類股強勢反彈！日經指數噴漲1876點 史上第四大漲點

受到日美關稅可望談妥協議，日本股市周二 (8 日) 開高大幅反彈，日經 225 指數( NKY ) 一度暴漲超過 2,100 點，終場大漲 6.03% 或漲 1,876.0 點，報 33,012.58 點，創史上第 4 大漲點，以半導體、汽車、銀行等主力股票為首，幾乎所有類股全面上漲。

‌



日本首相石破茂 7 日和美國總統川普進行了電話會談，雙方將任命部長就關稅議題持續進行協商，且石破茂考慮在最適當的時間訪美。貝森特表示，日本「極有可能」在貿易夥伴中優先獲得談判機會，理由是日方「相當主動」。