〈日股收盤〉各類股強勢反彈！日經指數噴漲1876點 史上第四大漲點
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-08 15:41
受到日美關稅可望談妥協議，日本股市周二 (8 日) 開高大幅反彈，日經 225 指數(NKY) 一度暴漲超過 2,100 點，終場大漲 6.03% 或漲 1,876.0 點，報 33,012.58 點，創史上第 4 大漲點，以半導體、汽車、銀行等主力股票為首，幾乎所有類股全面上漲。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場大漲 6.26% 或 143.36 點，報 2,432.02 點。
日本首相石破茂 7 日和美國總統川普進行了電話會談，雙方將任命部長就關稅議題持續進行協商，且石破茂考慮在最適當的時間訪美。貝森特表示，日本「極有可能」在貿易夥伴中優先獲得談判機會，理由是日方「相當主動」。
《路透社》認為，貝森特會被任命為美日貿易談判負責人，外界猜測美國應該會向日本施壓，讓美元貶值與日元升值，當作美國降低日本對等關稅協議的一部分。
澳大利亞國民銀行（National Australia Bank）市場經濟主管表示，現在開始出現一絲曙光，顯示美國可能真有意願展開貿易談判。
日元近期強勢，兌美元匯率周二在 144.82 與 148.15 之間大幅波動，儘管如此，出口類股的豐田狂飆 7.15%，本田強漲 6.56%，日產汽車大漲 8.17%。
半導體類股也滿血回歸，愛德萬測試噴漲 11.82%，東京威力科創飆升 8.73%，DISCO 狂飆 12.67%。
其他焦點股部分，軟銀大漲 12.12%，索尼上漲 6.95%，任天堂上漲 7.04%。
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