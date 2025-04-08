越南將購買美國國防和安全產品 來減少貿易失衡

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-08 14:40

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越南總理范明正周一 (7 日) 晚間發表聲明，稱越南將購買更多美國商品，包括國防和安全產品，並已要求將美國關稅的實施延遲 45 天。

范明正在周一晚間的內閣會議上表示，河內將尋求加快越南航空公司已向美國訂購的商用飛機的交付速度。

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這個東南亞國家是許多西方公司的主要區域製造基地，去年對美國的貿易順差超過 1230 億美元，美國是其最大的出口市場。

范明正表示，越南已要求美國將美國總統川普上周宣布的 46% 關稅延期，以便有時間進行談判。聲明指出，越南尋求「與美國方面就平衡且可持續的貿易進行談判，這符合雙方的利益」。

自川普 4 月 2 日宣布徵收關稅以來，越南基準股指已下跌近 14%。周二早盤，這一指數下跌 6.26%，至 1135 點。

上周五，川普和越南領導人蘇林通電話後均表示，雙方同意討論一項取消關稅的協議，川普形容這次通話「非常有成效」。

在周一的聲明中，范明正表示越南將審查其貨幣政策、匯率、非關稅壁壘以及確保商品原產地正確性等問題。