川普稅負創數代美國人新高！馬斯克弟弟痛批關稅政策：打擊消費者的永久性稅收

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-08 08:30

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美國政府效率部 (DOGE) 負責人馬斯克的弟弟 Kimbal Musk 周一 (7 日) 在 X 平台上猛烈抨擊美國總統川普的關稅政策，稱其為「對美國消費者徵收的結構性、永久性的稅」，並稱川普是「數代美國人以來稅負最高的總統」。

馬斯克弟弟在 X 上寫道：「誰能想到，事實上川普是幾代人以來稅負最高的美國總統。即使他通過關稅成功地將就業機會帶回國內，價格仍將居高不下，消費稅仍將以更高價格的形式存在，因為我們根本不擅長製造所有東西。」

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Kimbal 還說，對消費者徵稅也意味著減少消費，工作機會更少，而這反過來又將導致消費減少，工作機會又變更少。

經營連鎖餐廳 The Kitchen 的 Kimbal 認為，美國擁有令人難以置信的優勢，應該發揮自身優勢，而不是被迫發揮自身弱點。世界其他地方也一樣。

Kimbal 也是特斯拉 (TSLA-US) 董事會成員，也是 SpaceX 和 Chipotle 的前董事。他還共同創立並投資其他食品和科技新創公司，包括室內農業公司 Square Roots，以及他從英特爾手中收購的無人機燈光秀公司 Nova Sky Stories。

目前尚不清楚 Kimbal 的言論是否反映馬斯克的意見，但根據《CNBC》報導，Kimbal 跟去年大選公開挺川的馬斯克不同，前者去年向自由黨捐款，並向中間派組織團結美國政治行動委員會 (Unite America PAC) 捐款。

事實上，Kimbal 的哥哥馬斯克上周末也對川普的關稅政策發表不同意見，主張美國和歐盟之間實現零關稅，並將矛頭對準川普的貿易顧問納瓦羅。

馬斯克上周六 (5 日) 在義大利極右翼政黨 La Liga 主辦的活動上發表視訊演說時表示，希望美國與歐洲之間建立非常緊密的夥伴關係，理想情況下應走向免關稅體系和實質性的自由貿易區。