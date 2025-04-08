比亞迪純電車Q1全球銷售冠軍 再度超越特斯拉

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-08 07:50

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根據各大車企公佈的銷量數據顯示，比亞迪 (002594-CN) 今年第一季純電動車銷量為 41.64 萬輛，年增 38.74%，成為全球純電銷冠；特斯拉 (TSLA-US) 第 1 季銷量為 33.67 萬輛，年減 13%，這是繼去年第四季之後，比亞迪純電銷量第二度超越特斯拉。

市場調查機構 Counterpoint Research 先前預測，比亞迪在 2025 年將以 15.7% 的市占率成為全球純電動汽車銷冠。

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另據彭博數據顯示，比亞迪透過「本地化電池包 + 歐盟合規數據系統」組合拳，今年 1 月在英國、西班牙、葡萄牙分別實現 551%、734% 和 207% 的銷量年增長；同期特斯拉在這三國的銷量下滑 8%、76% 和 29%。

比亞迪今年以來推出許多黑科技，其中，兆瓦閃充的充電速度遠超過特斯拉 Supercharger（10 分鐘充 275 公里），緩解消費者續航焦慮，使得比亞迪推動電動車更大範圍的普及。

另一方面，今年前三個月，特斯拉的汽車銷量大幅下滑，創下自 2022 年以來最差季表現。根據歐洲汽車製造商協會的數據，由於馬斯克在 doge 兼職迎來反彈，還有來自中國的激烈競爭，該公司的歐洲業務急劇下滑，今年前兩個月的銷量下滑了 42.6%。

另外也有觀點認為，特斯拉車型老化，與比亞迪在混動和電動技術上的不斷改進形成鮮明對比。