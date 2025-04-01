夠狠！比亞迪接連兩天調降多款車型售價 專家：打價格戰全為了「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-01 14:20

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中國車市價格戰再起，繼周二 (3 月 28 日) 調降宋 PLUS DM-i、海豹 06 DM-i 和海豹 07 DM-i 三款非智駕車型起售價後，比亞迪(002594-CN)(01211-HK) 周三 (3 月 29 日) 再次宣佈，王朝網旗下秦 L DM-i 和宋 L DM-i 兩款非智駕版車型推出限時一口價活動，活動至 4 月 30 日為止。專家認為此波降價潮是比亞迪為了加速智駕普及的操作。

此次降價中，秦 L DM-i 非智駕版起售價從人民幣 9.98 萬元降至 8.98 萬元 (約 41.6 萬台幣)，宋 L DM-i 非智駕版更大砍 1.6 萬元至 11.98 萬元 (約 55.6 萬台幣)。

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秦 L DM-i 定位中型轎車，在去年 5 月 28 日上市，搭載比亞迪第五代 DM 插混技術，由 1.5L 自然吸氣發動機與電動機組成，提供低配和高配版本，CLTC 純電續航覆蓋 75 公里至 160 公里。該車上市時共推出 5 款車型，原售價區間為人民幣 9.98 萬至 13.98 萬元，此次降價後入門價格首次下探至 8 萬元區間，進一步強化性價比優勢。

宋 L DM-i 則定位中型 SUV，在去年 7 月 25 日上市，動力系統同樣基於第五代 DM 技術，1.5L 發動機最大功率 74 千瓦，驅動電機最大功率 160 千瓦，峰值扭矩 260 牛 · 米。該車上市時提供 5 款車型，原售價區間為人民幣 13.58 萬 - 17.58 萬元，降價後入門款價格拉低至 11.98 萬元，與同級別競品相比，在燃油經濟性和空間表現上更具競爭力。

「一口價」 針對的都是非智駕版車款，且 2 月初比亞迪發佈「 天神之眼 」高階智駕系統時，就有內部人士向媒體透露說：「在經銷端，我們會採取一個合理的價格差來對在售的非智駕版車型清庫存。」

根據最新零售數據，今年前兩月比亞迪累計銷量達 37.42 萬輛，其中秦 L 以 3.23 萬輛位列第四，宋 L DM-i 則以 1.92 萬輛排名第十。

儘管銷量表現不俗，但比亞迪仍透過降價加速市場滲透，此次降價車型均為非智駕版本，與今年 2 月推出的 21 款智駕版車型形成差異化佈局。

專家也說，若對於智駕沒有剛性需求，此時「抄底」還真的划算，畢竟相比於智駕版，非智駕版車型在動力、設計甚至配置上都沒有什麼差別。