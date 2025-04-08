川普繼續對日本、歐盟施壓 稱日本在汽車貿易上佔了美國大便宜

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-08 09:10

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美國總統川普周一（7 日）與到訪的以色列總理內塔尼亞胡在白宮共同會見記者，在談到美國與日本的貿易關係時，川普再次對日本施壓，聲稱日本需要開放市場。

川普周一在社交媒體平台上公布了其與日本首相石破茂討論關稅的消息，並堅稱日本在汽車貿易上佔了美國大便宜。

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根據川普在 4 月 2 日簽署的「對等關稅」行政令，美國將對日本加徵 24%「對等關稅」。美國對進口汽車加徵 25% 關稅的措施也已生效。

石破茂曾在 4 月 3 日表示，日方已經與美方展開多渠道溝通，但美國仍然執意實施相關措施，令他極度失望。

此外，川普周一在白宮表示，向歐盟出售能源將是一個關鍵重點，因為美方尋求消除與歐盟的貿易逆差。

川普在白宮告訴記者，歐盟很糟糕，指責歐洲國家沒有購買足夠美國商品。

「他們必須向我國購買能源，因為他們需要，而且他們必須向我國購買。他們可以買下它，我國可以在一周內砍掉 3,500 億美元。」