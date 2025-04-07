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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-07 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.16元，其中最高估值4.61元，最低估值1.45元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.61(4.61)7.595.934.79
最低值1.45(1.45)2.372.584.16
平均值3.28(3.29)4.714.144.48
中位數3.16(3.3)4.944.314.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值100.29億114.88億112.58億115.13億
最低值67.08億70.22億81.15億94.53億
平均值83.19億91.57億92.81億104.83億
中位數84.88億93.26億90.71億104.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.71-3.584.384.220.45
營業收入26.59億68.40億121.41億50.70億52.22億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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