鉅亨速報 - Factset 最新調查：福斯FOX-US的目標價調降至55元，幅度約4.35%
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對福斯(FOX-US)提出目標價估值：中位數由57.5元下修至55元，調降幅度4.35%。其中最高估值66元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予福斯評價：積極樂觀7位、保持中立13位、保守悲觀3位。
福斯今(7日)收盤價為44.06元。近5日股價下跌4.35%，標普指數下跌9.08%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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