鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至2.97元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.14元下修至2.97元，其中最高估值3.87元，最低估值1.45元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.87(4)
|5.1
|5.11
|4.76
|最低值
|1.45(1.96)
|2.62
|2.58
|4.38
|平均值
|2.96(3.07)
|4.04
|4.07
|4.57
|中位數
|2.97(3.14)
|4.24
|4.29
|4.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.39億
|101.54億
|108.76億
|111.23億
|最低值
|65.14億
|67.97億
|89.98億
|92.76億
|平均值
|78.20億
|84.83億
|99.37億
|102.00億
|中位數
|78.27億
|85.69億
|99.37億
|102.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|營業收入
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 逆轉數年減產趨勢 美國天然氣生產商調升明年產出
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wix.com有限公司(WIX-US)EPS預估上修至7.67元，預估目標價為249.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：NVR Inc.(NVR-US)EPS預估下修至496.43元，預估目標價為8,900.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：新聞集團(NWSA-US)EPS預估上修至0.9元，預估目標價為37.50元
上一篇
下一篇