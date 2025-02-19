search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至2.97元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 20:16


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.14元下修至2.97元，其中最高估值3.87元，最低估值1.45元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.87(4)5.15.114.76
最低值1.45(1.96)2.622.584.38
平均值2.96(3.07)4.044.074.57
中位數2.97(3.14)4.244.294.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.39億101.54億108.76億111.23億
最低值65.14億67.97億89.98億92.76億
平均值78.20億84.83億99.37億102.00億
中位數78.27億85.69億99.37億102.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.71-3.584.384.22
營業收入26.59億68.40億121.41億50.70億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

相關行情

台股首頁我要存股
EQT公司53.780.95%

延伸閱讀


Empty