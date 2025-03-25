鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至3.02元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-25 04:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元上修至3.02元，其中最高估值4.95元，最低估值1.45元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.95(4.95)
|7.44
|4.99
|4.93
|最低值
|1.45(1.45)
|2.37
|2.58
|4.38
|平均值
|3.18(3.12)
|4.5
|3.94
|4.66
|中位數
|3.02(2.89)
|4.33
|4.34
|4.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|100.29億
|114.88億
|112.58億
|115.13億
|最低值
|67.08億
|70.22億
|81.28億
|97.82億
|平均值
|81.96億
|89.71億
|93.70億
|106.48億
|中位數
|80.69億
|90.22億
|91.54億
|106.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|0.45
|營業收入
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
|52.22億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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