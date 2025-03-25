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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至3.02元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-25 04:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元上修至3.02元，其中最高估值4.95元，最低估值1.45元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.95(4.95)7.444.994.93
最低值1.45(1.45)2.372.584.38
平均值3.18(3.12)4.53.944.66
中位數3.02(2.89)4.334.344.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值100.29億114.88億112.58億115.13億
最低值67.08億70.22億81.28億97.82億
平均值81.96億89.71億93.70億106.48億
中位數80.69億90.22億91.54億106.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.71-3.584.384.220.45
營業收入26.59億68.40億121.41億50.70億52.22億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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