央行祭出四大穩定匯率機制 外幣流動性近7000億美元免驚

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-07 19:56

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中央銀行今 (7) 日宣布已採行下列四大穩定匯率機制，有足夠能力因應外匯市場的波動，包括建立場內外監理機制、進場調節、備妥充沛的外幣流動性，以及提供國內金融市場新台幣及外幣資金流動性；央行外匯局長蔡炯民強調，除了我國外匯存底有高達 5780.22 億美元，外幣流動性也多達 6942 億美元。

央行說明，自去年 10 月以來美國經貿政策不確定性提高，國際金融市場波動擴大，但此期間新台幣對美元匯率貶幅居中。

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若時間拉長來看，自 2016 年迄今日，台股累計上漲 130.7%，在全球主要股市名列前茅，顯示我國經濟基本面表現良好，同期間 BIS 編製的新台幣一籃子貨幣指數 (NEER) 上漲 10.39%。

央行統計，2010 年迄今，新台幣一籃子貨幣指數上漲達 19.4%，顯示新台幣匯率反映經濟基本面升值。

蔡炯民強調，我國對外貿易長期呈現順差，國際收支健全，且外債極低，而 3 月底我國外匯存底有 5780.22 億美元，而截至去年底，外幣流動性更高達 6942 億美元，有足夠流動性支應市場波動。

目前央行採行下列四大穩定匯率機制，因此有足夠能力因應外匯市場的波動，(1) 建立場內外監理機制，利用大額結匯即時通報系統，確實掌握資金進出情形；(2) 如遇市場供需失衡致新台幣匯率過度波動，央行將進場調節，維持新台幣匯率動態穩定；(3) 備妥充沛的外幣流動性；(4) 提供國內金融市場新台幣及外幣資金流動性。