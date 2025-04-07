領息後閃退 央行曝外資3月已匯出約4300億元

中央銀行今 (7) 日公布我國 3 月底外匯存底來到 5780.22 億美元，較上月底增加 4.38 億美元，不過，央行外匯局長蔡炯民提到，外資 3 月匯出本金約 57-58 億美元，但加計盈餘匯出後匯出達 130 億美元 (約新台幣 4300 億元)，「有一些大的股票配息後匯出」，使市場供需略失衡，因此央行有在匯市做一些調節。