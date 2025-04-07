領息後閃退 央行曝外資3月已匯出約4300億元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-07 19:28
中央銀行今 (7) 日公布我國 3 月底外匯存底來到 5780.22 億美元，較上月底增加 4.38 億美元，不過，央行外匯局長蔡炯民提到，外資 3 月匯出本金約 57-58 億美元，但加計盈餘匯出後匯出達 130 億美元 (約新台幣 4300 億元)，「有一些大的股票配息後匯出」，使市場供需略失衡，因此央行有在匯市做一些調節。
央行統計，3 月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共 7089 億美元，較上月增 316 億美元，約當外匯存底 123%，月增 4 個百分點。
蔡烱民說明，3 月主要貨幣兌美元漲跌互見，美元指數續跌 3.16%，反觀歐元強彈 3.51%，英鎊升值 2.37%，加幣升值 0.28%，日元升值 0.2%，人民幣升值 0.2%，而澳幣貶值 0.22%，新台幣則貶值 1.19%。
觀察各國外匯存底，中國最新統計至 2 月底來到 3.2272 兆美元，月增 182 億美元，日本 3 月為 1.1033 兆美元，月增 103 億美元，瑞士 8150 億美元，月增 57 億美元，南韓 3 月來到 3857 億美元，月增 3 億美元，印度至 3 月 28 日來到 5650 億美元，月增 216 億美元，而沙烏地阿拉伯為 4087 億美元，月減 15 億美元。
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