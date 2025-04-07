央行坐鎮匯市貶轉升 信心喊話「準備非常多的流動性」穩定市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-07 17:39

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台股加權指數今 (7) 日破歷史紀錄單日重挫 2065.87 點，不過，台北匯市收盤前轉升，新台幣升值 3.3 分，收在 33.055 元，中央銀行外匯局長蔡炯民今 (7) 日表示，上午央行有進場調節，但下午供需已恢復平穩，目前看到台股的基本面還是很好，並強調，會準備非常多的流動性，來穩定匯市。

台北外匯經紀公司成交值上午爆出 13.47 億美元的成交大量，最低更來到 33.23 元，貶值達 1.75 角，不過，收盤前一小時新台幣轉升。

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蔡炯民說明，央行的調節行為很少就單日來看，但透露上午匯市確實有失衡，因而進場調節，下午就看到市場趨於平穩交投。

蔡炯民強調，央行會準備非常多的流動性，以有彈性的貨幣政策和匯市管理措施來穩定市場，「足夠信心可以穩定，絕對沒有問題」。

另一方面，蔡炯民並未透露今日資金的動態，原因在於，較難就一天的狀況來看判斷保管銀行的資金是代表外資或一般廠商，而是每個月統計後再做報告。

對於外資進出股市趨勢，蔡炯民回應，「央行不便評論、不是這方面專家」，但廠商還出來拋售手中美元，顯示台股的基本面還是很好。

央行統計，自美國總統川普實施對等關稅以來，並非所有貨幣都貶值，歐元這二天反彈 1.59%、日元強升 2.7%，韓元僅貶 0.13%，而美元指數則是下跌 1.39%，顯示市場都在觀望匯率的走勢，這段期間並無明確的方向。

蔡炯民不諱言，對等關稅普遍被認定是不合理的措施，就連美國重要的財經官員可能也被 Shock 到與預期不同。

蔡炯民進一步提到，近幾年台灣對美國貿易順差的擴大，幾乎有 500-600 億美元是來自電子資通信產品，而這些是美國的必需品，台灣對美國順差與匯率沒有關係，事實上，過去 15 年以來新台幣升值幅度 19%。