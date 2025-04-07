關稅迴旋鏢打自己！富達：美國將陷停滯性通膨 今年GDP掉到1% 更難降息

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-07 17:36

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上週 402 美國總統川普宣布加大力道的對等關稅政策，全球股市自上週到今天的台股，都迎來史無前例的猛烈暴擊，富達國際今（7）日指出，美國此次的關稅政策，將對通膨及經濟成長具負面影響，美國今年將進入停滯性通膨，由於關稅政策使美國通膨面臨上行壓力，預期聯準會今年可能無法實施降息。建議以優質債券作為核心配置，並採用彈性靈活、全球布局之投資策略因應。

美國總統川普於上週三 (4/2) 公布對等關稅細節，該計畫分為 2 部分。首先，所有進口商品將課徵 10% 之基準關稅；另外，大部分國家將被課徵更高之對等關稅，稅率為該國家對美關稅之一半，如: 中國被加徵 34% 關稅，歐盟加徵 20%，日本加徵 24%。由於該內容比市場預期更為激進，預料後續對經濟成長、通膨，以及企業表現具負面影響，全球股市劇烈震盪，加上中國於週五施以反制，美國 S&P 500 跌幅超過 10%，反觀高品質債表現相對亮眼。

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富達國際預測市場將發生的影響與意涵： 首先是美國將進入停滯性通膨，預估美國實質關稅稅率將提升至 24%，是為 1900 年代以來最高。目前稅率會導致美國通膨在今年夏季升高至 3.5%，並延續至年底，經濟則只有約 1% 的低成長，因此預估今年美國有較大機率進入停滯性通膨，若有其餘負面因素，也可能落入循環性衰退。

其次觀察其餘國家的反應，儘管關稅政策即將生效，但在影響實體經濟之前，各國仍有許多潛在談判空間及因應對策。若中國、歐盟等主要國家實施反制，將進一步惡化美國經濟成長；反之，若這些國家開始與美國談判、尋求豁免，對通膨影響可能較預期低，惟整體不確定性仍高，對經濟成長仍具較大負面影響。

在對全球央行的影響，因通膨的上行壓力可能使聯準會無法降息，若最終在今年實施降息，可能原因為美國已進入衰退；另外，預期歐洲央行降息步伐可能高於市場預期，以支撐經濟成長；反觀日本央行可能因經濟成長的下行壓力，升息前景不明朗。

富達提供最新的投資策略觀點，當前風險性資產正處在微妙的平衡點，過去美國經濟因消費表現驅動，但現在川普關稅政策加劇不確定性，再加上數據顯示經濟有趨緩跡象，建議投資人謹慎且靈活地進行資產配置。

由於市場風險提升，富達對股票採「中性」立場，並建議配置高品質、低波動度股票，或具良好成長前景、受關稅影響程度較小之產業。另一方面，雖然信用債的利差縮窄，但有基本面及技術面支撐，給予「中性」評級。